Приложение «Альфа-банка» удалили из App Store

Мобильное приложение «Альфа-банка» больше нельзя скачать в магазине App Store на платформе iOS.
Приложение попавшего под западные санкции «Альфа-банка» стало недоступно для скачивания и обновления в App Store, однако в Google Play оно пока есть.
Как сообщил банк в своем Telegram-канале, последняя версия установленного ранее приложения продолжит работать быстро и надежно. Клиенты также могут совершать операции в интернет-банке «Альфа-Онлайн», которое доступно не только на телефоне, но и на компьютере.
В начале апреля США внесли «Альфа-банк» в санкционный список. Ограничения предполагают заморозку банковских активов и запрет на проведение операций для американцев и местных компаний.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» удалили из App Store.