Приложение «Альфа-банка» удалили из App Store

Приложение "Альфа-банка" стало недоступно для скачивания и обновления в App Store. Фото: pixabay

Приложение "Альфа-банка" стало недоступно для скачивания и обновления в App Store. Фото: pixabay

Мобильное приложение «Альфа-банка» больше нельзя скачать в магазине App Store на платформе iOS.

Приложение попавшего под западные санкции «Альфа-банка» стало недоступно для скачивания и обновления в App Store, однако в Google Play оно пока есть.

Как сообщил банк в своем Telegram-канале, последняя версия установленного ранее приложения продолжит работать быстро и надежно. Клиенты также могут совершать операции в интернет-банке «Альфа-Онлайн», которое доступно не только на телефоне, но и на компьютере.

В начале апреля США внесли «Альфа-банк» в санкционный список. Ограничения предполагают заморозку банковских активов и запрет на проведение операций для американцев и местных компаний.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» удалили из App Store.