Минпромторг: перевозчики отказываются поставлять российскую продукцию

Минпромторг: перевозчики отказываются поставлять российскую продукцию
Сложности с международными перевозками спровоцировал в том числе запрет ЕС на въезд российских грузовиков. Фото: Pixabay

Ряд крупных международных перевозчиков отказываются возить российские грузы, сообщили в Минпромторге РФ.

В ведомстве сообщили, что иностранные логистические компании, в первую очередь из недружественных стран, стали отказываться от сотрудничества с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Сложности с международными перевозками спровоцировал в том числе запрет Евросоюза на въезд зарегистрированного в России автотранспорта. Кроме того, ситуацию затруднил отказ европейских страховщиков покрывать риски для машин из ЕС на территории РФ.

В Минпромторге заявили, что помогают российским компаниям, у которых возникли проблемы с доставкой продукции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что компании-экспортеры в России столкнулись с проблемами с продажей валюты.

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