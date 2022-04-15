Минпромторг: перевозчики отказываются поставлять российскую продукцию

Ряд крупных международных перевозчиков отказываются возить российские грузы, сообщили в Минпромторге РФ.
В ведомстве сообщили, что иностранные логистические компании, в первую очередь из недружественных стран, стали отказываться от сотрудничества с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
Сложности с международными перевозками спровоцировал в том числе запрет Евросоюза на въезд зарегистрированного в России автотранспорта. Кроме того, ситуацию затруднил отказ европейских страховщиков покрывать риски для машин из ЕС на территории РФ.
В Минпромторге заявили, что помогают российским компаниям, у которых возникли проблемы с доставкой продукции.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что компании-экспортеры в России столкнулись с проблемами с продажей валюты.