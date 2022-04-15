Главный синоптик Петербурга пообещал потепление до 15 градусов

Петербуржцам пообещали солнечную и теплую погоду на следующей неделе. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербуржцам пообещали солнечную и теплую погоду на следующей неделе. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Весна станет более ощутимой для жителей Петербурга уже на следующей неделе.

Главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что сейчас за погоду отвечает циклон Quella. Его стараниями в городе до конца недели будет пасмурная погода с осадками.

Но уже в воскресенье до Северной столицы доберется новый антициклон под названием Spiro. Он принесет петербуржцам долгожданное тепло — воздух будет прогреваться до 10-15 градусов тепла.

«Ветер будет восточный, даже северо-восточный, но слабый. А так как антициклон, то преимущественно сухо и солнечно», — заключил Колесов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в пятницу холодная часть циклона принесет в Петербург похолодание и мокрый снег.