В Петербурге запускают проект «Цирк на ощупь» для слепых зрителей

Сегодня в Санкт-Петербургском цирке стартует проект «Цирк на ощупь», позволяющий слепым и слабовидящим детям «услышать» шоу.

Первым спектаклем с участием тифлокомментаторов станет цирковой мюзикл на воде «Одиссея».

«Основная цель проекта «Цирк на ощупь» — доставить радость от шоу тем, кто не может оценить его по-другому. Главным показателем нашей работы станут улыбки на лицах особенных зрителей, смех и радость в их сердцах», — отметила исполнительный директор Цирка на Фонтанке Валерия Макаровская.

По словам Макаровской, этот проект подарит вдохновение и зрителям, и выступающим, и тем, кто воплощает подобные идеи.

Над словесным описанием спектакля работала специалист высшей категории по тифлокомментированию Ирина Слепченко. Ей удалось облечь в слова действие в манеже — трюки, эмоции и костюмы героев.

Мероприятие состоится 15 апреля в 18:00 в Цирке на Фонтанке, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургским циркам, кинотеатрам и концертным залам разрешили заполнять залы на 100%.