Петербуржца, угрожавшего кассиру банка муляжом бомбы, задержали

Петербуржца, угрожавшего кассиру банка муляжом бомбы, задержали
Подозреваемый задержан. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Полиция поймала жителя Пушкина, который подбросил кассиру в банке муляж взрывного устройства.

Инцидент произошел 14 апреля в банке в Пушкине. Днем в помещение банка зашел мужчина, который хотел обменять валюту. Когда кассир выдвинула ячейку для приема купюр, незнакомец положил в нее подозрительный предмет и показал брелок, которым якобы мог привести в действие это устройство. Сотрудница сразу нажала тревожную кнопку, после чего мужчина сбежал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Фото: ГУ МВД по Петербургу

Подозреваемого нашли и задержали в ночь на 15 апреля по месту его жительства в Пушкине. Им оказался 50-летний мужчина.

В отделе полиции он объяснил, что своим муляжом взрывного устройства хотел напугать сотрудников банка, отомстив им за конфликтную ситуацию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец разгромил молотком будку ДПС.

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