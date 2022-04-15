Петербуржец разгромил молотком будку ДПС

В Красногвардейском районе поймали безработного петербуржца, разгромившего будку ДПС.

Как сообщила пресс-служба городского ГУ МВД, полиция узнала об инциденте накануне днем от 59-летней пассажирки троллейбуса, которая увидела хулигана из окна. Неизвестный мужчина разбивал стекла будки ДПС, расположенной на Красногвардейской площади. После этого он скрылся.

Злоумышленника поймал участковый. Он нашел его спустя час у дома 37 по Большой Пороховской улице. При себе у 29-летнего безработного гражданина были молоток и монтировка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодые люди избили бейсбольной битой пенсионера в сквере на улице Ленина.