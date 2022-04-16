В аэропорту Пулково 16 апреля отменили семь рейсов

В субботу, 16 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены семь авиарейсов. Самолеты не улетят по российским направлениям и за границу.

Российские авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар, Из зарубежных рейсов сегодня отменен полет в Анталью.

Также есть один задержанный рейс. С опозданием сегодня вылетит самолет авиакомпании «Победа» до Москвы. Рейс был запланирован на 8:10, но вылет отложили до 8:55.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково сел самолет с мертвым пассажиром. Мужчине стало плохо во время полета. По предварительной информации, у него во время полета были проблемы с сердцем.