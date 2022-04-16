Погода в субботу в Петербурге будет теплой и без осадков

Погода в субботу в Петербурге будет теплой и без осадков
В Петербурге осадков не прогнозируется. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В субботу в Северной столице прогнозируется температура до 8 градусов тепла и небольшой ветер.

Как сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, погоду сегодня будет определять гребень антициклона. Ожидается переменная облачность, но обойдется без дождей. Температура воздуха будет немного ниже климатической нормы.

Уличные термометры сегодня покажут от 6 до 8 градусов тепла, в Ленобласти воздух может прогреться до 9 градусов.

Северный ветер подует со скоростью от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление вырастет до 772 мм рт.ст., что выше нормы.

В воскресенье тоже будет сухо и немного потеплеет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик Петербурга пообещал потепление до 15 градусов. Уже в воскресенье до Северной столицы доберется новый антициклон под названием Spiro. Он принесет петербуржцам долгожданное тепло.

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