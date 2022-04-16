Диетолог Соломатина назвала самый дефицитный у жителей России витамин

Витамин D в необходимом количестве содержится, к примеру, в рыбьем жире. Фото: pixabay

Витамин D в необходимом количестве содержится, к примеру, в рыбьем жире. Фото: pixabay

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о витамине, с нехваткой которого чаще всего сталкиваются россияне.

Речь идет о витамине D. Многие граждане испытывают его дефицит из-за небольшого количества солнечных дней в году. Без этого витамина у людей нарушается работа иммунной системы, ухудшается состояние волос и зубов, а в некоторых случаях дело может закончиться депрессией, передает «Лента.ру».

Соломатина рассказала, что многие путают авитаминоз с гиповитаминозом. Она объяснила, что авитаминоз сейчас ни у кого не развивается — с ним сталкивались только моряки в прошлом, когда уходили в открытое море. Из еды у них была только солонина, а питьевой воды не хватало, поэтому у них начинали выпадать зубы.

«Гиповитаминоз — это нехватка каких то отдельных витаминов. Некоторые из них мы получаем в достаточном количестве, если питаемся правильно, некоторые нам сложнее получить», — объяснила специалист.

По словам диетолога, нехватка витамина D наблюдается более чем у 80% населения страны. Это связано с климатическими условиями и территориальным расположением России — у нас мало солнечных дней. Более того, многие начали активно пользоваться солнцезащитными кремами, поскольку прямые солнечные лучи признаны канцерогеном.

Чтобы компенсировать дефицит витамина, Соломатина призвала включить в свой рацион побольше жирной рыбы, в частности треску, скумбрию, сельдь, сардины. Также полезна печень жирных рыб.

«Лучше, чтобы рыба была дикая из холодных морей. Там самое большое количество витамина D и омеги 3», — порекомендовала диетолог.

При этом рыбу лучше употреблять в запеченном виде. Для восполнения запаса витамина D достаточно одной баночки печени трески раз в неделю.

Нехватка данного витамина может привести к частым простудным заболеваниями, раздражительности и плохому настроению, ухудшению состояния волос и зубов, скачкам артериального давления.

«Витамин D необходим для нормализации минеральной плотности кости. То есть он предохраняет от развития остеопороза, следит за тем, чтобы кости минерализировались нормально, а это и зубы, ногти», — добавила Соломатина.

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