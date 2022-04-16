Гематолог Голубенко заявила, что горький шоколад снижает риск появления тромбов

Употребление горького шоколада приносит не только удовольствие, но и пользу для здоровья. В частности, он содержит одно вещество, которое помогает разжижать кровь кровь и препятствует появлению тромбов.

Гематолог, кандидат медицинских наук рассказала в беседе с «Доктором Питером», что какао-бобы являются источником вещества под названием теобромин. Оно расширяет просвет кровеносных сосудов, делает их более эластичными и способствует нормализации артериального давления.

Кроме того, в горьком шоколаде содержатся пищевые антиоксиданты — флавоноиды. Они тоже положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы, стимулируя в организме выработку оксида азота. Последний также расслабляет и расширяет сосуды.

Горький шоколад благотворно влияет на состояние мышц и поддерживает нервную систему. Это связано с высоким содержанием в сладости природных антиоксидантов, витаминов группы В, полифенолов и аргинина.

Также качественный шоколад можно употреблять для профилактики сахарного диабета второго типа. Продукт является богатым источником антиоксидантных веществ, которые стимулируют обновление бета-клеток поджелудочной железы, а они отвечают за производство гормона инсулина.

Помимо прочего, в какао-бобах есть природный антидепрессант, который участвует в синтезе серотонина. Всего один ломтик горького шоколада снизит тревожность и успокоит нервную систему. Это тоже важно для здоровья сердечно-сосудистой системы, поскольку стресс может вызывать дополнительные проблемы в этой области.

Однако стоит помнить, что шоколад может принести пользу организму, только если употреблять его в очень умеренных количествах. В противном случае шоколад принесет только вред.

Также важно, что для профилактики заболеваний не подходят молочный шоколад и различные шоколадные батончики. Часто в их состав входят трансжиры и пальмовое масло, которые плохо усваиваются и делают кровь более густой, провоцируя появления холестериновых бляшек на стенках сосудов.

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