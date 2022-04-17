В Петергофе на Санкт-Петербургском проспекте заменили воздушное освещение

В Петергофе на Санкт-Петербургском проспекте заменили воздушное освещение
Новое освещение повысит безопасность на дороге. Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет»

Воздушное освещение Санкт-Петербургского проспекта в Петергофе стало более качественным — там заменли все воздушные сети. По данным пресс-службы «Ленсвета», от Фабричной до Зверинской улицы смонтировано 1,2 км самонесущих изолированных проводов.

Новое освещение повысит безопасность на дороге.

Планируется, что освещение заменят на Луговой улице в Петергофе, а также в Парковом переулке и на улице Дегтярева в Ломоносове.

Напомним, в Северной столице с понедельника, 18 апреля, открывается навигация по рекам и каналам. Петербуржцы и гости города вновь могут прокатиться на катерах и речных трамвайчиках. Водные пути Петербурга будут открыты для маломерных судов с 8 часов утра.

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