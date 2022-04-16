С 18 апреля открывается навигация по рекам и каналам Петербурга

В Петербурге стартует навигация по рекам и каналам. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге стартует навигация по рекам и каналам. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице с понедельника, 18 апреля, открывается навигация по рекам и каналам. Петербуржцы и гости города вновь могут прокатиться на катерах и речных трамвайчиках.

Водные пути Петербурга будут открыты для маломерных судов с 8 часов утра. Распоряжение об этом подписал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Доступ к рекам и каналам смогут получить только перевозчики с утвержденным стандартом безопасной деятельности в условиях COVID-19.

Как сообщает пресс-служба комтранса, сезон навигации по петербургским акваториям продолжится до середины ноября

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовал график разводки мостов в Петербурге в навигационный период этого года. По сравнению с прошлым годом он не изменился.