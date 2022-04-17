Мошенники могут вернуться к схемам с вредоносными приложениями

В ближайшее время мошенники могут вернуться к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения. Крое того, ожидается продолжение использования злоумышленниками актуальных информационных тем. Как передает РИА Новости, об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, это связано с тем, что в этой индустрии крутятся колоссальные деньги. И это заставляет мошенников придумывать все новые схемы обмана. «Высока вероятность, что мошенники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание», — считает Кузнецов.

Эксперт отметил, что уже сейчас на сайтах объявлений появляются предложения о продаже айфонов «с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии».

Кроме того, зампред правления Сбербанка считает, что продолжится эксплуатация мошенниками актуальных информационных тем, связанных с повышенным спросом на товары. Также активно будут совершаться телефонные звонки от мошенников.

Напомним, крупнейшие банки, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под антироссийске санкции. В результате приложения банков были убраны из Apple Store и Google Play.