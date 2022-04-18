Всемирный день цирка отметили самым длинным шпагатом

Цирк на Фонтанке в субботу отпраздновал Всемирный день цирка. Зрителей порадовали ярким шоу с новыми рекордами.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», сначала рекорд поставили эквилибристы. В некоторых сложных трюках опираться приходилось только на ногу партнерши. Кроме того, был установлен еще один рекорд — самый длинный шпагат (16 метров и 25 пар ног). А при подготовке лазерного шоу композитор Святослав Мелик написал музыку за два месяца, подстраиваясь под рисунок танца артистов.

На шоу присутствовал космонавт Сергей Волков. По его словам, таких рекордов без упорного труда каждый день было бы не достичь.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что в Петербурге запустили проект «Цирк на ощупь» с участием тифлокомментаторов.