Главный синоптик Петербурга разрешил водителям менять резину

Владельцы автомобилей в Петербурге могут спокойно ставить летнюю резину, считает главный городской синоптик Александр Колесов.

По его словам, в Северной столице наконец становится тепло, зимние колеса больше не понадобятся. Как написал Колесов в своем телеграм-канале, при движении на север автомобилистам все же надо быть осторожнее. Колесов поделился кадрами, как он проезжал по заснеженной дороге районе Орехово.

На этой неделе в Петербурге температура поднимется до плюс 15 градусов. Ветер будет дуть восточный, даже северо-восточный, но слабый. Преимущественно будет сухо и солнечно.

Сегодня, напомним, вероятность дождей минимальна, 18 апреля Петербург останется под влиянием гребня антициклона.