15 подразделений «Самоката» в России остановили работу

Онлайн-ретейлер «Самокат» остановил работу 15-ти подразделений в российских регионах. Это связано с их низкой эффективностью.

В новых условиях компания решила оптимизировать свою работу. В некоторых регионах показатели и число пользователей были ниже необходимого уровня. Поэтому «Самокат» остановил деятельность подразделений в этих регионах и сократил число курьеров-партнеров.

При этом в одном районе сотрудникам компании предлагали переход в другой даркстор. Можно перейти также на позиции в других городах. Курьерам компаний — партнеров «Самоката» предложили применить свои профессиональные навыки на других позициях.