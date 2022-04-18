15 подразделений «Самоката» в России остановили работу

15 подразделений &#171;Самоката&#187; в России остановили работу
Курьерам предложили другие возможности. Фото: pixabay.com

Онлайн-ретейлер «Самокат» остановил работу 15-ти подразделений в российских регионах. Это связано с их низкой эффективностью.

В новых условиях компания решила оптимизировать свою работу. В некоторых регионах показатели и число пользователей были ниже необходимого уровня. Поэтому «Самокат» остановил деятельность подразделений в этих регионах и сократил число курьеров-партнеров.

При этом в одном районе сотрудникам компании предлагали переход в другой даркстор. Можно перейти также на позиции в других городах. Курьерам компаний — партнеров «Самоката» предложили применить свои профессиональные навыки на других позициях.

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