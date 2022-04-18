Приложение Spotify стало недоступно в App Store и Google Play для россиян

Пользователи из России больше не могут установить приложение для прослушивания музыки Spotify. В магазинах App Store и Google Play оно теперь недоступно.

Приложение не отображается в поиске маркетплейсов.

Напомним, Spotify приостановил всю свою деятельность в России с 11 апреля.

Напомним, мобильное приложение попавшего под западные санкции «Альфа-банка» больше нельзя скачать в магазине App Store на платформе iOS. В то же время последняя версия установленного ранее приложения продолжит работать. Кроме того, клиенты могут совершать операции в интернет-банке «Альфа-Онлайн», которое доступно не только на телефоне, но и на компьютере.