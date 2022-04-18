В России создадут систему оптовых продовольственных рынков

Будут созданы условия и для розничной торговли. Фото: kremlin.ru

Будут созданы условия и для розничной торговли. Фото: kremlin.ru

Правительство РФ собирается создать систему оптовых продовольственных рынков. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как передает ТАСС, он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу на 2022 год увеличить выпуск и поставку качественных и недорогих продуктов.

Концепция таких рынков уже утверждена правительством, подготовлены шаги по ее реализаци. По словам Мишустина, надо помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителям в больших городах.

Это обеспечит разнообразный выбор продуктов. Будут созданы условия и для розничной торговли.

Ранее Россельхознадзор заявил, что не видит серьезных перебоев с импортом кормов для животных. Доля импорта на рынке кормов для домашних животных в первом квартале этого года составила всего 7%.