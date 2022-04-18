Ле Пен: нельзя допустить сближения России с Китаем

Ле Пен: нельзя допустить сближения России с Китаем
Франция беспокоится о своей безопасности. Фото: Pixabay

Россия не должна объединиться с Китаем, считает кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По ее словам, Россия для этого слишком весомая и великая держава. И для безопасности континента и Франции важным условием является сближение России с Европой, заявила Ле Пен в эфире France Bleu. Поэтому надо всеми дипломатическими методами «отвадить» Россию и Китай друг от друга.

Ранее кандидат в президенты Франции говорила, что не допустить сближения России и Китая — в интересах Франции.

Напомним, 10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. По данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон получил 27,84% голосов, Марин Ле Пен — 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля.

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