В Пулково 19 апреля отменили восемь рейсов

Во вторник, 19 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены восемь авиарейсов. Самолеты не улетят по российским направлениям и за границу.

Российские авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу и Краснодар. Из зарубежных рейсов сегодня отменены полеты в Карши, Наманган, Навои и Анталью.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково сел самолет с мертвым пассажиром. Мужчине стало плохо во время полета. По предварительной информации, у него во время полета были проблемы с сердцем.