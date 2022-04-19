Во вторник в Петербурге потеплеет до +14 градусов

Ожидается переменная облачность, но обойдется без существенных осадков. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Ожидается переменная облачность, но обойдется без существенных осадков. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Температура воздуха во вторник в Петербурге будет выше климатической нормы.

По данным синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, погода сегодня будет во власти очага повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, но обойдется без существенных осадков. А воздух сегодня прогреется до температуры, превышающей норму на 3-4 градуса.

Так, уличные термометры покажут от +12 до +14 градусов. В Ленинградской области может потеплеть до +16 градусов.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление особо не изменится и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду в Северной столице будет еще теплее, но переменная облачность сохранится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге началась навигация по рекам и каналам.