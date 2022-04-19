На севере Ленинского проспекта создадут боковой проезд

Ленинский проспект расширят к 2025 году. Фото: Смольный

Ленинский проспект расширят к 2025 году. Фото: Смольный

Участок Ленинского проспекта в Петербурге расширят за счет бокового проезда.

Боковой проезд построят вдоль северной части Ленинского проспекта — от Брестского бульвара до улицы Доблести. Проект планировки территории уже одобрен в городском правительстве.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, территория вдоль проспекта уже полностью готова: построены дома, объекты социального и коммерческого назначения. Создание бокового проезда позволит подключить новые жилые кварталы к Ленинскому проспекту.

Сейчас на месте будущего бокового проезда находится зона стихийной парковки. После строительства здесь будет расположена обособленная стоянка на 500 машин, благоустроенная территория с зелеными насаждениями.

Строительство завершат к 2025 году.

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