На севере Ленинского проспекта создадут боковой проезд

На севере Ленинского проспекта создадут боковой проезд
Ленинский проспект расширят к 2025 году. Фото: Смольный

Участок Ленинского проспекта в Петербурге расширят за счет бокового проезда.

Боковой проезд построят вдоль северной части Ленинского проспекта — от Брестского бульвара до улицы Доблести. Проект планировки территории уже одобрен в городском правительстве.

Ленинский проспект расширят к 2025 году. Фото: Смольный

Как сообщили в пресс-службе Смольного, территория вдоль проспекта уже полностью готова: построены дома, объекты социального и коммерческого назначения. Создание бокового проезда позволит подключить новые жилые кварталы к Ленинскому проспекту.

Сейчас на месте будущего бокового проезда находится зона стихийной парковки. После строительства здесь будет расположена обособленная стоянка на 500 машин, благоустроенная территория с зелеными насаждениями.

Строительство завершат к 2025 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сезон дорожного ремонта стартовал в Петербурге.

боковой проезд ленинский проспект новости СПб расширение строительство


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Заминирование» Эрмитажа привело к уголовному делу
Ссора между мужем и женой в Красносельском районе закончилась резней
Петербуржец развратил свою 16-летнюю дочь в квартире на Савушкина
В Колпино 15-летний подросток разбился при падении с 14 этажа, возбуждено ...
Мужчина на «БМВ» открыл стрельбу по «закладчику» на Ижорской
Петербурженка попала в реанимацию после падения с 5 этажа
Стало известно, кому из пенсионеров перечислят по 10 000 рублей до 25 апреля
«Теплосеть» проводит испытания в Адмиралтейском и Московском районах