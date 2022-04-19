«Теплосеть» проводит испытания в Адмиралтейском и Московском районах

Во вторник теплосети в двух районах Петербурга проверят на прочность.

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытают на максимальную температуру теплоносителя более 350 километров сетей в Адмиралтейском и Московском районах города. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В домах, попадающих в зону испытаний, отключили горячую воду. Отопление осуществляется в штатном режиме.

В Адмиралтейском районе испытания проводятся на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й Красноармейских улицах, Парфеновской, Красуцкого, Малой Митрофаньевской, Егоровой, Садовой, Средней Подьяческой, Большой Подьяческой, Малой Подьяческой, проспектах Измайловском, Троицком, Вознесенском, Римского-Корсакова, в переулках Советском, Державинском, Бойцова, Красноградском, на набережных Обводного канала и реки Фонтанки, а также на Митрофаньевском шоссе и площади Балтийского вокзала.

В Московском районе в зону попадают дома на улицах Кубинской, Варшавской, Кузнецовской, Бассейной и Краснопутиловской, проспектах Московском и Ленинском, а также на Митрофаньевском шоссе и в Студгородке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГУП «ТЭК» проверит теплосети в восьми районах Петербурга.