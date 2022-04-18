ГУП «ТЭК» проверит теплосети в восьми районах Петербурга

ГУП «ТЭК» проверит теплосети в восьми районах Петербурга
ГУП "ТЭК" проверит трубы в нескольких районах Петербурга. Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПБ

ГУП «ТЭК СПб» займется проверкой теплосетей восьми районов Петербурга. Испытания пройдут с 18 по 22 апреля. Большая часть проверок будет в Выборгском районе.

19 апреля будут проверены трубы в Красносельском, Красногвардейском и Московском районах.

В Пушкинском районе работы пройдут 19 и 21 апреля.

В Калининском районе теплосети будут проверят тоже 19 и 21 апреля, 20 апреля — в Приморском и Колпинском районах, а 21 апреля — в Невском районе.

Всего в этом году пройдут 53 проверки сетей от котельных.

Напомним, в Петербурге заработал сервис с датами отключения горячей воды летом.

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