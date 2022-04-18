ГУП «ТЭК» проверит теплосети в восьми районах Петербурга

ГУП «ТЭК СПб» займется проверкой теплосетей восьми районов Петербурга. Испытания пройдут с 18 по 22 апреля. Большая часть проверок будет в Выборгском районе.
19 апреля будут проверены трубы в Красносельском, Красногвардейском и Московском районах.
В Пушкинском районе работы пройдут 19 и 21 апреля.
В Калининском районе теплосети будут проверят тоже 19 и 21 апреля, 20 апреля — в Приморском и Колпинском районах, а 21 апреля — в Невском районе.
Всего в этом году пройдут 53 проверки сетей от котельных.
Напомним, в Петербурге заработал сервис с датами отключения горячей воды летом.