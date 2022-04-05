Теплосеть Санкт-Петербурга летом проверит на прочность 30 тепломагистралей

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в межотопительный сезон проверит надежность работы 30-ти тепломагистралей. Компания проведет испытания на прочность и плотность теплосетей. Сроки профилактических работ можно узнать на специальном интернет-сервисе. Там можно посмотреть начало и продолжительность теплоиспытаний, указав в поисковой строке название улицы и номер дома.

Во время летних работ будут проведены испытания на прочность, диагностика, перекладка теплосетей, реконструкция теплопунктов, техническое освидетельствование.

Напомним, 4 апреля теплоиспытания в шести районах Петербурга начало ГУП «ТЭК СПб». Трубы будут проверять до 8 апреля в Выборгском, Пушкинском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Калининском районах города. Во время испытаний температуру теплоносителя могут поднимать до 110 градусов.