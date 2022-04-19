Петербуржца, насмерть сбившего росгвардейца, отправили в колонию на 13 лет

Суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Горсуд Петербурга приговорил автомобилиста к 13 годам колонии строгого режима за наезд на сотрудника СОБР.

Суд признал петербуржца виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сегодня сообщили в городской прокуратуре.

Как установлено судом, в ноябре прошлого года мужчина на грузовике «Фиат Дукато» сбил сотрудника СОБР «Гранит», который пытался его задержать по делу о мошенничестве. Пострадавший росгвардеец скончался на месте происшествия из-за тупой сочетанной травмы тела.

Суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «заминирование» Эрмитажа привело к уголовному делу. В субботу днем анонимы направили на электронную почту аппарата руководства Эрмитажа сообщение о минировании здания. Музею пришлось эвакуировать посетителей.