Власти Петербурга выбрали комитет, который будет отвечать за территориальную оборону города

Правительство Петербурга подготовило проект постановления о закона о территориальной обороне города. Документ опубликован 19 апреля.

Исполнительным органом, который будет отвечать за оборону, назначен комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В положение о комитете будет вписан соответствующий функционал по координации и взаимодействию военных и гражданских ведомств, а также «обеспечение деятельности Межведомственного координирующего органа — Штаба территориальной обороны Санкт-Петербурга».

Постановление обеспечивает реализацию закона Петербурга, принятого в ноябре. В нем говорится, что террриториальная оборона города относится к полномочиям Смольного.

Теперь комитет должен взаимодействовать не только с исполнительными и местными органами власти, но и с военными.

Контролировать работу будет вице-губернатор Валерий Пикалев, который курирует комитет по вопросам правопорядка.