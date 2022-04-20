Toshiba остановила инвестиции в Россию

Японская корпорация Toshiba приостанавливает работу в России — новые заказы приниматься не будут, инвестиции тоже прекратятся.

Как говорится в сообщении Toshiba, компанию волнует ситуация на Украине, пишет «Коммерсант».

Компания уже передала около 800 тыс. долларов на гуманитарную помощь.

«Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и примем соответствующие меры. Компания надеется, что конфликт прекратится как можно скорее»,— говорится в заявлении.

В прошлом году товарооборот Японии и России вырос на 56,9%.

Ранее работу в России прекратили пять компаний из Японии — Panasonic, Hitachi Construction Machinery, Komatsu, Tadano и Yamaha Motor.