Билайн объявил в Петербурге недельный тест-драйв для новичков

Тариф «Близкие люди 2» дает возможность подключить к своему пакету услуг еще одного человека. Фото: предоставлено билайн

Тариф «Близкие люди 2» дает возможность подключить к своему пакету услуг еще одного человека. Фото: предоставлено билайн

Своим новым абонентам билайн предлагает опробовать семейный тариф «Близкие люди 2», а также проверить качество связи. В случае недовольства ею компания обещает вернуть деньги за 7-дневный период.

Тариф «Близкие люди 2» дает возможность подключить к своему пакету услуг еще одного человека. Подключение дополнительного номера стоит меньше, чем отдельный тариф. Таким образом, два человека могут пользоваться одним пакетом услуг, а значит, экономить на связи. Это заметно снижает семейные расходы на связь, ведь чаще всего подобный тариф выбирают для общения с близкими.

«Опцией можно воспользоваться, чтобы обеспечить связью детей, супругов, пожилых родственников и других близких людей. Благодаря опции звонки между подключенными номерами не расходуют пакеты включённых в тариф услуг и остаются бесплатными после исчерпания пакета. Таким образом, можно не беспокоиться об оплате услуг своих близких и оставаться с ними на связи», — отмечают в билайн.

Кроме тарифа с помощью тест-драйва предлагается проверить качество связи оператора, который за последние четыре года вдвое увеличил сеть 4G на территории Петербурга и Ленобласти.

В результате масштабного строительства клиенты билайн получили возможность общаться по телефону и пользоваться интернетом 4G в тоннелях красной, синей и оранжевой линий петербургского метро на всем их протяжении, а также на зеленой линии на участке «Рыбацкое» — «Приморская».

Особое внимание билайн уделило улучшению качества сети в крупных жилых комплексах, в том числе в новых. Работы были проведены в Кудрово, Парголово, Мурино, Девяткино, на Парнасе и на намывных территориях Васильевского острова. «Развитие сети позволяет абонентам билайн оставаться на связи с близкими и пользоваться современными сервисами», — отмечают в компании. Только в 2021 году новая инфраструктура сети охватила 70 населенных пунктов в 11 районах Ленобласти.

Условия тест-драйва

Основное условие тест-драйва – поделиться гигабайтами мобильного интернета и минутами голосовой связи можно лишь с одним человеком, ведь это предусмотрено тарифом «Близкие люди 2». Но другие семейные тарифы линейки «Близкие люди», напоминают в билайн, дают возможность подключить до трех дополнительных номеров.

Тест-драйв продлится до 19 июня. До этого момента клиент может заключить договор и расторгнуть его в течение семи дней, если качество связи его не устроит. В собственных офисах билайн такой клиент может получить назад списанную абонентскую плату. Пройти тест-драйв можно один раз.

По данным компании, семейный тариф чаще других выбирают клиенты 36-45 лет – их доля составляет 40%. Делиться своими гигабайтами и минутами именно с одним человеком предпочитает примерно половина абонентов.