Бывший главный экономист Deutsche Bank: евро ждет крах

Европу ждет длительная инфляция, которая может привести к краху евро. Об этом в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявил бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер.
По его словам, евро становится все более неустойчивой валютой. В то же время Европейский центральный банк продолжает его печатать, не желая, возможно, как-то влиять на ситуацию.
Эксперт напомнил о примере гиперинфляции в Германии в начале 20-х годов 20 века. Тогда она в итоге привела к власти национал-социалистов.
По мнению Майера, если ситуация не изменится, люди начнут искать замену официальным деньгам.
Напомним, ранее телеканал CNBC сообщил, что отказ от российских энергоресурсов грозит Европе тяжелыми последствиями.