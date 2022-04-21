Бывший главный экономист Deutsche Bank: евро ждет крах

Европу ждет длительная инфляция, которая может привести к краху евро. Об этом в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявил бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер.

По его словам, евро становится все более неустойчивой валютой. В то же время Европейский центральный банк продолжает его печатать, не желая, возможно, как-то влиять на ситуацию.

Эксперт напомнил о примере гиперинфляции в Германии в начале 20-х годов 20 века. Тогда она в итоге привела к власти национал-социалистов.

По мнению Майера, если ситуация не изменится, люди начнут искать замену официальным деньгам.

Напомним, ранее телеканал CNBC сообщил, что отказ от российских энергоресурсов грозит Европе тяжелыми последствиями.