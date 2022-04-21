«М.Видео-Эльдорадо» может сократить инвестпрограмму

Группа «М.Видео-Эльдорадо» собирается оптимизировать расходы на аренду, не исключая закрытия неэффективных магазинов, и может сократить инвестиционную программу. Как передает «Интерфакс», об этом заявил гендиректор группы Энрике Фернандес.

В первом квартале компания открыла 11 новых магазинов. Но после краткосрочного всплеска продаж в конце февраля — начале марта сейчас потребительский спрос снижается.

Российский рынок бытовой техники и электроники стабилизировался, но показатели ниже, чем в прошлом году. Сейчас одной из важнейших задач, по словам Фернандеса, остается поддержание привлекательных розничных цен.

Сейчас у «М.Видео-Эльдорадо» достаточный ассортимент, чтобы удовлетворить имеющийся на рынке спрос.

На конец марта ретейлер управлял 1269 магазинами, в том числе 605 магазинами «М.Видео» и 664 магазинами «Эльдорадо».