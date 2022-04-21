В России к 12 мая возобновят плановую медпомощь

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил возобновить плановую медицинскую помощь в России к 12 мая.

Это касается также диспансеризации, в том числе переболевших коронавирусом граждан. Отвечать за выполнение поручения будет Минздрав. Он должен будет провести все необходимые работы с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и главами регионов.

Кроме того, к 20 мая поручено выяснить целесообразность применения телемедицины как отдельной услуги в рамках ОМС. Этим будут заниматься главы Минздрава и Минцифры РФ Михаил Мурашко и Максут Шадаев.

Совместно с ФОМС, медицинским сообществом и ведущими специалистами они также должны обсдить расширение применения телемедицинских технологий. Результаты должны быть представлены в правительство РФ до 27 мая.