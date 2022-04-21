Петербуржцы распробовали разговоры в HD-качестве

Петербуржцы распробовали разговоры в HD-качестве
Услуга VoLTE действует и в метро. Фото: Pixabay

В Петербурге заметно выросло число пользователей, совершающих голосовые звонки через сети 4G/LTE. Это связано с активным ростом применения технологии VoLTE. Она обеспечивает быстрое соединение между абонентами и высокое качество передачи голоса без посторонних шумов.

Об этом сообщили в компании билайн, где недавно провели анализ данных о совершенных звонках и обнаружили рост числа пользователей, использующих новую технологию. Так, в марте 2022 года доля абонентов в Северной столице, а также Ленинградской области, совершавших звонки через 4G/LTE, выросла на 45% по сравнению с мартом 2021 года.

Впервые билайн запустил VoLTE в Северной столице в опытную эксплуатацию в 2019 году. В 2021 году оператор значительно расширил покрытие в Петербурге и распространил его на Ленобласть.

«Важно отметить, что наши клиенты могут разговаривать по телефону в HD-качестве не только в городе, но и в Ленобласти, где есть покрытие 4G билайн. Услуга VoLTE действует и в метро, причём даже в перегонах между станциями: в прошлом году мы запустили сеть 4G на четырёх из пяти веток в тоннелях петербургской подземки», — поделился с журналистами директор петербургского отделения билайн Евгений Брянцев.

По данным билайн, ещё в марте прошлого года по сетям второго поколения 2G и сетям четвертого поколения 4G передавалось примерно одинаковое количество голосового трафика – порядка 20%. А уже к марту 2022 года доля разговоров в 4G выросла до 34%. При этом число разговоров в 2G снизилось до 18%.

Технология VoLTE (в переводе — голос по LTE) обеспечивает высокое качество связи, отсутствие посторонних шумов и быстрое соединение с собеседником. Также в билайн отмечают, что при включенной функции VoLTE абоненты могут совмещать разговор по телефону и использование мобильного 4G-интернета. Тарифицируется VoLTE как обычный голосовой трафик.

VoLTE также экономит заряд аккумулятора, которому не приходится «тратить силы» на переключения между стандартами связи. Список устройств, поддерживающих VoLTE, представлен здесь.

4G билайн оператор связи


 

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