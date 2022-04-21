Петербуржцы распробовали разговоры в HD-качестве

В Петербурге заметно выросло число пользователей, совершающих голосовые звонки через сети 4G/LTE. Это связано с активным ростом применения технологии VoLTE. Она обеспечивает быстрое соединение между абонентами и высокое качество передачи голоса без посторонних шумов.

Об этом сообщили в компании билайн, где недавно провели анализ данных о совершенных звонках и обнаружили рост числа пользователей, использующих новую технологию. Так, в марте 2022 года доля абонентов в Северной столице, а также Ленинградской области, совершавших звонки через 4G/LTE, выросла на 45% по сравнению с мартом 2021 года.

Впервые билайн запустил VoLTE в Северной столице в опытную эксплуатацию в 2019 году. В 2021 году оператор значительно расширил покрытие в Петербурге и распространил его на Ленобласть.

«Важно отметить, что наши клиенты могут разговаривать по телефону в HD-качестве не только в городе, но и в Ленобласти, где есть покрытие 4G билайн. Услуга VoLTE действует и в метро, причём даже в перегонах между станциями: в прошлом году мы запустили сеть 4G на четырёх из пяти веток в тоннелях петербургской подземки», — поделился с журналистами директор петербургского отделения билайн Евгений Брянцев.

По данным билайн, ещё в марте прошлого года по сетям второго поколения 2G и сетям четвертого поколения 4G передавалось примерно одинаковое количество голосового трафика – порядка 20%. А уже к марту 2022 года доля разговоров в 4G выросла до 34%. При этом число разговоров в 2G снизилось до 18%.

Технология VoLTE (в переводе — голос по LTE) обеспечивает высокое качество связи, отсутствие посторонних шумов и быстрое соединение с собеседником. Также в билайн отмечают, что при включенной функции VoLTE абоненты могут совмещать разговор по телефону и использование мобильного 4G-интернета. Тарифицируется VoLTE как обычный голосовой трафик.

VoLTE также экономит заряд аккумулятора, которому не приходится «тратить силы» на переключения между стандартами связи. Список устройств, поддерживающих VoLTE, представлен здесь.