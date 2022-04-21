Эльвира Набиуллина рассказала, ждет ли Россию дефолт

У России есть все необходимые финансовые ресурсы, дефолт ей не грозит. Об этом заявила сегодня в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, Центробанк достиг желаемого уровня диверсификации резервов, увеличив в них долю золота.
За восемь лет доля золота увеличилась с 9% до 21%. У России один из самых высоких показателей для стран с развивающейся экономикой. 2300 тонн золота — это больше, чем в Китае, в Индии, Турции и других странах.
Международные (золотовалютные) резервы РФ — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.
Напомним, ранее Госдума с помощью голосования продлила полномочия Набиуллиной на посту главы Центробанка еще на пять лет.