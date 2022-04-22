Петербуржец пытался задушить жену во время бытовой ссоры

Мужчина с криминальным прошлым угрожал убийством своей жене.

Как сообщила пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, бытовой скандал произошел между супругами вечером 20 апреля в квартире на Краснопутиловской. Во время ссоры муж начал угрожать супруге расправой, а затем схватил за шею и начал душить. Трагического исхода удалось избежать.

К месту происшествия оперативно прибыли росгвардейцы и участковый. Они задержали гражданина и доставили его в отдел. Уголовное дело уже возбуждено.

Также стало известно, что в прошлом петербуржец был судим за подделку документов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяный мужчина с ножом напал на бывшую возлюбленную в продуктовом магазине. Женщина работает там продавцом. Как выяснила полиция, между ними произошла семейная ссора.