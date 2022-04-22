Роспотребнадзор ожидает новую волну COVID-19 в Петербурге после майских праздников

В комитете по здравоохранению города также считают, что в ближайшее время возможны вспышки COVID-19. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В комитете по здравоохранению города также считают, что в ближайшее время возможны вспышки COVID-19. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Северной столице начала стабилизироваться, но майские праздники могут вызвать новую волну.

Таким мнением поделилась руководитель отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Катаева.

По словам Катаевой, что коронавирус продолжает распространяться среди людей, он никуда не делся. Она напомнила, что год назад майские праздники как раз привели к новому витку заболеваемости.

В комитете по здравоохранению города также считают, что в ближайшее время возможны вспышки COVID-19. Как утверждает начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи ведомства Лариса Соловьева, сейчас самое подходящее время для ревакцинации от ковида.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный отменяет часть ковидных ограничений в Петербурге.