Новый рекорд: пятница в Петербурге стала самым теплым днем с начала года

В разгар дня воздух в городе прогрелся до отметки +15,6 градуса. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В разгар дня воздух в городе прогрелся до отметки +15,6 градуса. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Северная столица вновь побила температурный рекорд по теплу в этом году.

Как сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня Петербург поставил максимум по температуре в этом году. В разгар дня воздух в городе прогрелся до отметки +15,6 градуса, а это на 0,3 градуса выше, чем 20 апреля, который до этого считался самым теплым днем 2022 года.

Леус отметил, что это предварительное значение. Точная температура станет известна по итогам дня, около девяти вечера, когда снимут показания с максимальных термометров.

Завтра, по данным синоптика, небо затянет облаками, но осадков в городе не ожидается. Небольшие дожди пройдут только в Ленобласти, но только местами. Кроме того, завтра в Петербурге будет немного прохладнее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что благодатный огонь из Иерусалима доставят в Петербург и Ленобласть в ночь на воскресенье.