В Пулково 23 апреля отменили восемь рейсов

В субботу, 23 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены восемь авиарейсов. Самолеты не улетят по российским направлениям.

Российские авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар.

Также есть один задержанный рейс. С опозданием сегодня вылетит самолет авиакомпании «Turkish Airlines» до Антальи. Рейс был запланирован на 12:25, но вылет отложили до 13:30.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что облачность и похолодание до +12 ждут петербуржцев 23 апреля. Северо-восточная периферия циклона станет причиной облачной погоды и усиления северных ветров. В такой ситуации дневной прогрев будет ограничен, но в Петербурге обойдется без осадков.