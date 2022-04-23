В Пулково 23 апреля отменили восемь рейсов

В Пулково 23 апреля отменили восемь рейсов
В Пулково отменены рейсы. Фото: "ВВСС"

В субботу, 23 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены восемь авиарейсов. Самолеты не улетят по российским направлениям.

Российские авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар.

Также есть один задержанный рейс. С опозданием сегодня вылетит самолет авиакомпании «Turkish Airlines» до Антальи. Рейс был запланирован на 12:25, но вылет отложили до 13:30.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что облачность и похолодание до +12 ждут петербуржцев 23 апреля. Северо-восточная периферия циклона станет причиной облачной погоды и усиления северных ветров. В такой ситуации дневной прогрев будет ограничен, но в Петербурге обойдется без осадков.

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