Облачность и похолодание до +12 ждут петербуржцев 23 апреля

Циклон нагонит в Петербург северные ветры, облака и небольшое похолодание.

Северо-восточная периферия циклона станет причиной облачной погоды и усиления северных ветров. В такой ситуации дневной прогрев будет ограничен, но в Петербурге обойдется без осадков. Кратковременные дожди возможны только в южных районах Ленобласти. Об этом говорится в прогнозе синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса.

Температура воздуха сегодня составит от +10 до +12 градусов. В Ленобласти местами может потеплеть до +16 градусов.

Порывистый ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление особо не изменится и составит 763 мм рт.ст, что выше нормы.

В воскресенье в Северной столице тоже будет облачно, а во второй половине дня возможны дожди. Температура будет держаться на уровне нормы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пятница в Петербурге стала самым теплым днем с начала года.