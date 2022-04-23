ЦБ хочет ограничить срок возврата банками украденных денег до 30 дней

ЦБ хочет ограничить срок возврата банками украденных денег до 30 дней
Банк РФ подготовил поправки в закон "О национальной платежной системе". Фото: сайт ЦБ РФ

Центробанк подготовил поправки, ограничивающие срок возврата украденных мошенниками денег до 30 дней.

Как сообщает РБК, ЦБ намерен установить для российских банков срок возврата украденных мошенниками денег. В случае перевода средств клиента без его согласия банк будет обязан вернуть ему деньги в течение 30 дней. Такие поправки Банк РФ подготовил в закон «О национальной платежной системе».

По словам представителя ЦБ, сейчас в российском законодательстве нет сроков, в течение которых банки должны возвращать гражданам украденные средства.

«Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов», — заявили в ЦБ.

В настоящее время сроки возврата зависят от суммы похищенных средств. При больших объемах на возврат может уйти несколько недель.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Центробанк объявил, что ждет россиян с вкладами и кредитами.

банки возврат средств мошенники центробанк


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В России обнаружили 8,8 тысячи новых случаев ковида
Коронавирус стал причиной смерти еще девяти петербуржцев
Еще 109 жителей Ленобласти заразились коронавирусом
Петербург вышел на первое место по заболеваемости коронавирусом
Скончался профессор кафедры РГПУ имени Герцена Михаил Свердлов
МВД: в России выросло число преступлений с участием мигрантов
ЦБ хочет ограничить срок возврата банками украденных денег до 30 дней
Запрет на полеты в аэропорты юга и центра России продлили до 1 мая