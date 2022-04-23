ЦБ хочет ограничить срок возврата банками украденных денег до 30 дней

Банк РФ подготовил поправки в закон "О национальной платежной системе". Фото: сайт ЦБ РФ

Банк РФ подготовил поправки в закон "О национальной платежной системе". Фото: сайт ЦБ РФ

Центробанк подготовил поправки, ограничивающие срок возврата украденных мошенниками денег до 30 дней.

Как сообщает РБК, ЦБ намерен установить для российских банков срок возврата украденных мошенниками денег. В случае перевода средств клиента без его согласия банк будет обязан вернуть ему деньги в течение 30 дней. Такие поправки Банк РФ подготовил в закон «О национальной платежной системе».

По словам представителя ЦБ, сейчас в российском законодательстве нет сроков, в течение которых банки должны возвращать гражданам украденные средства.

«Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов», — заявили в ЦБ.

В настоящее время сроки возврата зависят от суммы похищенных средств. При больших объемах на возврат может уйти несколько недель.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Центробанк объявил, что ждет россиян с вкладами и кредитами.