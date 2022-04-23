У мемориала в Гостилицах во время субботника нашли снаряд времен ВОВ

У мемориала в Гостилицком сельском поселении во время субботника нашли военный снаряд.

Как сообщили в пресс-службе главы районной администрации, снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили во время субботника у мемориала «Высота 105.3» на горе Колокольня. Он лежал примерно в 50 метрах от памятника. Сотрудники администрации, увидевшие снаряд, сообщили об этом в полицию.

В пресс-службе также рассказали, что место, где сейчас стоит мемориал, имело стратегическое значение в годы блокады Ленинграда. Здесь находился командный пункт советских войск. Операция «Январский гром» по освобождению города от блокады стартовала именно отсюда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гранату и минометную мину нашли в Петербурге.