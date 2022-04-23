Салоны связи могут закрыться в России в случае отказа снизить арендную плату

Российские мобильные операторы пригрозили закрытием салонов связи, если торговые цены не снизят арендную плату.

Как сообщает «Коммерсантъ», на фоне ухода из РФ иностранных брендов операторы обратились к торговым центрам с просьбой снизить арендную плату для салонов связи, в отдельных случаях в два раза и больше.

В письме МТС в адрес одного из работодателей указывается, что поток клиентов и товарооборот сократился на 45-63%. Компания предложила не просто проиндексировать плату за аренду, но и снизить ее до 69 тысяч рублей. Если не удастся договориться, то салон будет закрыт.

В «МегаФоне» заявили, что многие владельцы помещений в торговых центрах идут навстречу операторам, снижение ставок составляет от 20%. В Tele2 указали, что сейчас ставки по аренде завышены и не учитывают новую реальность. «Вымпелком» ведет переговоры с торговыми центрами по арендной плате.

В R4S Group, которая управляет помещениями стрит-ритейла, сообщили, что многие арендодатели получают письма с просьбами снизить плату на 50%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минпромторг РФ включил около 200 брендов в список товаров для параллельного импорта.