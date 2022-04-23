Сквер у Казанского собора открылся после просушки

В Петербурге подошла к концу просушка сквера перед Казанским забором.

Казанский сквер снова стал доступен для жителей и гостей Петербурга. Он открылся после традиционной весенней просушки.

На входе все еще висит листочек с предупреждением, что сквер закрыт на просушку, но ворота уже открыты. Горожане и туристы смогли попасть в Казанский сквер уже утром субботы, 24 апреля.

Петербургские парки, скверы и сады закрылись на весеннюю просушку 24 марта. В Смольном датой их открытия называли 24 апреля, но при хорошей погоде они откроются раньше.

По данным издания «Город+», в эти выходные также должен открыться Таврический сад. А с 1 мая петербуржцы смогут пойти на прогулку в Летний, Михайловский, Никольский и Юсуповский сады, а также в Екатерининский сквер на площади Островского.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителям Северной столицы рассказали, какие парки не закрываются на просушку в апреле.