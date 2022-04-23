Горнопроходческие работы на станциях «Казаковская» и «Горный институт» выполнены на 95%

Метростроевцы заканчивают горнопроходческие работы на станциях «Казаковская» и «Горный институт» в петербургской подземке.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, готовность горнопроходческих работ на двух будущих станциях метро Петербурга превышает 95%. Работы идут в соответствии запланированными сроками, пишет ТАСС.

«Примерно через месяц-полтора планируется по станции метро «Путиловская» врезка в действующий метрополитен», — заявили в пресс-службе подрядчика «Метрострой Северной столицы».

К 2030 году в Северной столице планируется открыть 21 новую станцию метро. Длина путей составит около 160 километров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство двух линий метро в Петербурге продолжится в 2022 году. В 2022 году метростроевцы займутся продолжением Невско-Василеостровской линии, от «Беговой» до станции «Зоопарк», а также строительством Красносельско-Калининской линии, от «Путиловской» до «Обводного канала».