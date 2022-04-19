Строительство двух линий метро в Петербурге продолжится в 2022 году

Строительство двух линий метро в Петербурге продолжится в 2022 году
Кроме того, на текущий год запланировано начало реконструкции вестибюля станции "Чернышевская". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

«Метрострой Северной столицы» в этом году начнет строительство продолжения зеленой и коричневой линий петербургского метро.

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин рассказал, что метростроевцы в 2022 году займутся продолжением Невско-Василеостровской линии, от «Беговой» до станции «Зоопарк», а также строительством Красносельско-Калининской линии, от «Путиловской» до «Обводного канала».

Кроме того, на текущий год запланировано начало реконструкции вестибюля станции «Чернышевская».

Также, по словам чиновника, в Северной столице не хватает остановочных павильонов. В планах на ближайшие годы — установка 313 остановок. На эти цели выделят 38 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вестибюль станции метро «Электросила» станет двухэтажным, но проект надо доработать.

АО "Метрострой Северной столицы" зеленая линия коричневая ветка новости СПб строительство метро


 

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