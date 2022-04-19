Строительство двух линий метро в Петербурге продолжится в 2022 году

Кроме того, на текущий год запланировано начало реконструкции вестибюля станции "Чернышевская". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Кроме того, на текущий год запланировано начало реконструкции вестибюля станции "Чернышевская". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

«Метрострой Северной столицы» в этом году начнет строительство продолжения зеленой и коричневой линий петербургского метро.

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин рассказал, что метростроевцы в 2022 году займутся продолжением Невско-Василеостровской линии, от «Беговой» до станции «Зоопарк», а также строительством Красносельско-Калининской линии, от «Путиловской» до «Обводного канала».

Кроме того, на текущий год запланировано начало реконструкции вестибюля станции «Чернышевская».

Также, по словам чиновника, в Северной столице не хватает остановочных павильонов. В планах на ближайшие годы — установка 313 остановок. На эти цели выделят 38 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вестибюль станции метро «Электросила» станет двухэтажным, но проект надо доработать.