Вестибюль станции метро «Электросила» станет двухэтажным, но проект надо доработать

На месте одноэтажного павильона станции метро «Электросила» в Петербурге появится новый двухэтажный. Проект нового вестибюля был представлен на заседании Градостроительного совета, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

На втором этаже расположатся четыре новые кассы и службы безопасности. Общая высота здания составит более 11-ти метров.

Проект пришелся по душе не всем участникам Градсовета. Было решено, что его надо доработать. По мнению участников Градсовета, павильон надо уменьшить в объеме, сделать более минималистичным, дополнительно поработать над входом и организовать движение пассажиров внутри станции метро.

Старый вестибюль станции был построен в 1961 году.

В Петербурге продолжается строительство новых станций метро, через восемь лет их будет 93. Также планируется, что к 2045 году в Петербурге заработает кольцевая линия метро.