Во Франции начался второй тур выборов президента

Во Франции начался второй тур выборов президента
Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru

Во Франции начался второй тур выборов президента. Граждане страны будут выбирать между действующим президентом Франции Эмманюэлем Макроном (избран на пост в 2017 г.) и депутатом парламента Марин Ле Пен (выдвинута партией «Национальное объединение»).

В первом туре выборов, который прошел 10 апреля, Макрон набрал 27,84% голосов избирателей, пришедших на избирательные участки, а Ле Пен — 23,15%. Третьим стал кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 21,95% голосов.

Согласно соцопросу компании Elabe, у Макрона есть шан выиграть второй тур президентских выборов с 53,5% голосов, Ле Пен может набрать 46,5%.

В списках избирателей зарегистрированы 48,7 млн французов.

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