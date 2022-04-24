Нутрициолог: яблоки, клубника и виноград весной опасны

Многие овощи и фрукты весной вместо пользыв для здоровья могут человекеу навредить. Об этом заявила Основатель Международного института интегративной нутрициологии Ната Гончар. Как передает «Прайм», она перечислила самые опасные из них.

По словам Наты Гончар, некоторые производители для ускорения созревания фруктов добавляют в них нитраты. Из-за этого у человека может начаться аллергия, он может отравиться, иногда нарушается работы щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. А накопление нитратов в человеческом организме может привести к хронической интоксикации.

Поэтому Гончар советует в магазинах обращать внимание на цвет и размер плодов. Если овощи и фрукты слишком большие и яркие, возможно, в них много химических добавок. А если они блестят, то, скорее всего, их обработали воском.

Из фруктов и ягод наибольшее внимание стоит обратить на яблоки, клубнику и виноград, а из овощей и зелени — на сельдерей, шпинат, болгарский перец и огурцы, заявила Гончар.

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