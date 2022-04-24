США заблокировали работу посольства РФ в Вашингтоне

Власти США заблокировали работу посольства РФ в Вашингтоне. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава дипмиссии Анатолий Антонов.

По его словам, посольство находится в блокаде со стороны госструктур США, счета двух российских генконсульств закрыты банком Bank of America. Более того, отметил Антонов, посольству угрожают и по телефону, и в письменном виде. «Одно время блокировался даже выезд из посольства», — сказал он.

Отметим, в последние годы США неоднократно высылали российских дипломатов. Штат российской дипмиссии сильно сократился.

В апреле 2021 года Вашингтон выслал десять дипломатов. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.