США заблокировали работу посольства РФ в Вашингтоне

США заблокировали работу посольства РФ в Вашингтоне
Посольство находится в блокаде со стороны госструктур США. Фото: Pixabay

Власти США заблокировали работу посольства РФ в Вашингтоне. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава дипмиссии Анатолий Антонов.

По его словам, посольство находится в блокаде со стороны госструктур США, счета двух российских генконсульств закрыты банком Bank of America. Более того, отметил Антонов, посольству угрожают и по телефону, и в письменном виде. «Одно время блокировался даже выезд из посольства», — сказал он.

Отметим, в последние годы США неоднократно высылали российских дипломатов. Штат российской дипмиссии сильно сократился.

В апреле 2021 года Вашингтон выслал десять дипломатов. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.

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