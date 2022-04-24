Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге

Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге
Планируется выступление Владимира Путина на заседании Совета законодателей. Фото: Кремль

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что планируется выступление Путина.

Заседание состоится 27 апреля. На нем будет обсуждаться реализация антисанкционных мер в регионах и обеспечение финансовой устойчивости субъектов. Председателями на заседании будут спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Напомним, Запад объявили о новых санкционных мерах против России после начала спецоперации на Украине. В Кремле назвали эти шаги экономической войной, подобной которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.

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